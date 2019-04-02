Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Первой звездой был признан вратарь Коламбус Блю Джекетс Сергей Бобровский. В четырех матчах он сумел оформить два сухаря, в среднем отражая 96,6% бросков.

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Первой звездой был признан вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский. В четырех матчах он сумел оформить два "сухаря", в среднем отражая 96,6% бросков.Нападающий "Детройт Ред Уингз" Тайлер Бертуцци стал второй звездой недели. Ему удалось набрать 10 (3+7) очков в четырех встречах.Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:⭐ @SergeiBobrovsky: 4-0-0, 1.00 GAA, .966 SV%, 2 SO⭐⭐ @tylerbertuzzi: 3-7—10 in 4 GP, 1 OTG⭐⭐⭐ @dkuemps35: 2-0-1, 0.65 GAA, .979 SV%, 2 SO pic.twitter.com/QRIeM9sScx— NHL (@NHL) 1 апреля 2019 г.В тройке лучших хоккеистов оказался и вратарь "Аризоны Койотс" Дарси Кюмпер.