Ранее гражданка привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»...

Сотрудники ПДН ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 36-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в одном из магазинов на Ташкентской улице осуществляется продажа алкоголя несовершеннолетним.В ходе проверки указанного адреса сотрудниками ПДН данный факт был подтвержден. Продавец-кассир магазина продала 17-летнему подростку алкогольную продукцию.Полицейские задержали подозреваемую. Установлено, что ранее гражданка привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».Отделом дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18