Музей-заповедник «Александровская слобода» - постоянный участник международных туристических выставок.

Музей-заповедник «Александровская слобода» - постоянный участник международных туристических выставок. Это способствует и поддержанию имиджа федерального музея, и появлению новых деловых контактов. А еще – всегда приятно встретиться с многолетними партнерами. И очень часто сотрудники пресс-службы музея, работая с туроператорами, слышат вопрос: «А что у вас новенького?».Конечно, форматы работы меняются вместе с музеем, который тоже не останавливается в своем развитии. На смену традиционным формам – экскурсиям, лекциям – приходят квесты и квизы. Кстати, последние («QUIZ по-царски» и «Ретро-QUIZ по эпохе модерн») в музее заказывают очень активно, особенно студенты местного медицинского колледжа.А теперь появилась новая игровая программа, которая несомненно тоже будет пользоваться высоким спросом.Немного предыстории... Почти тридцать лет в «Слободе» проводили веселое анимированное «Сватовство». Но совсем скоро (открытие уже 25 мая) «Крестьянская изба», где «играли» туристы, превратится в экспозицию «На Печатном дворе», значительно расширяющую представление о средневековой «слободской» столице.А на смену «сватовству по-крестьянски» пришел интерактив «У вас товар – у нас купец». В обкатке новинки музейщикам помогли ребята средней школы № 4, с энтузиазмом вжившиеся в роли Купца Василия Петровича, его Дочки на выданье Настасьи Васильевны, вездесущей Свахи и Жениха Ивана Ефимовича Иванова. (Кстати, прообразами всех героев, получивших настоящие имена, стали реальные купцы, жившие в уездном Александрове в XIX в.).«Само действо происходит на постоянной выставке «В купеческой лавке». Так сказать, на месте проживания и службы купца – ведь в позапрошлом веке, как правило, в провинции каменный низ купеческого дома отводился под торговлю, а деревянный верх был жилым. Во время интерактива ребята знакомятся с традициями обряда и модой того времени – сапоги «гармошкой», косоворотка, картуз, платки и наряды из знаменитых «барановских ситцев» и т.д. Благодаря «росписи приданого» - списку того, что купец «прилагает» к любимой дочке, все участники действа и гости во главе с Женихом путешествуют по экспозиции, по ходу экскурсии-игры узнавая, что такое укладки, сколько стоит «Зингер», чем утюг духовой отличается от утюга для кружев и почему так ценились «басурманские головы». Кстати, выставка «В купеческой лавке» построена на манер открытого хранения фондов с использованием только подлинных экспонатов, которые не «прячутся» в хранилищах и за стеклом витрин. Поэтому участники программы легко «вживаются» в сюжет и эпоху», - поделилась специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода» Светлана Вершинина.А еще во время смотрин все-все научатся танцевать кадриль и угостятся ароматным чаем с пряниками. Но самое главное – это яркие и запоминающиеся впечатления, которые останутся у всех после столь иммерсивного путешествия в прошлое!