«Ростелеком» представил застройщикам, девелоперам и управляющим компаниям первый полигон платформы «Ростелеком Ключ» в Москве. Он создан на базе жилого комплекса «Лефорт», где уже

«Ростелеком» представил застройщикам, девелоперам и управляющим компаниям первый полигон платформы «Ростелеком Ключ» в Москве. Он создан на базе жилого комплекса «Лефорт», где уже развернуто максимальное количество умных сервисов платформы. Чтобы показать все возможности «Ключа», компания стала участником Urban-тур. В рамках проекта компания наглядно продемонстрировала цифровые услуги «Ключа». Все смарт-сервисы платформы управляются через единое мобильное приложение.