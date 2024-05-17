Уже завтра, 18 мая, во Владимирской области пройдет Ночь Музеев. Большинство из них можно будет посетить бесплатно. Помимо постоянных экспозиций, культурные пространства подготовили

Уже завтра, 18 мая, во Владимирской области пройдет Ночь Музеев. Большинство из них можно будет посетить бесплатно. Помимо постоянных экспозиций, культурные пространства подготовили мастер-классы, экскурсии, лекции и многое другое. Так, в музейном центре Палаты в 18:00 пройдет показ документального фильма «Боголюбская. Спасти и сохранить» (6+). В экспозиции «Русский дом» выступит фольклорный ансамбль «Радуница» (в 18:15,