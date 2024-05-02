Человек погиб в аварии с лосем в Собинском районе. ДТП произошло вчера поздно вечером у деревни Лазарево на автодороге 17Н-10 (связывает Радужный и Собинку). Как рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС

Человек погиб в аварии с лосем в Собинском районе. ДТП произошло вчера поздно вечером у деревни Лазарево на автодороге 17Н-10 (связывает Радужный и Собинку). Как рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС области, два легковых авто столкнулись с лосем. Спасатели доставали погибшего из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Авто могло загореться, поэтому они отключили