В Гродно военные обрушили на проезжую часть бульдозер-путепрокладчик при его перевозке на грузовике. Момент аварии попал на видео, снятое регистратором очевидца.

В Гродно военнные обрушили на проезжую часть бульдозер-путепрокладчик при перевозке его на грузовике.Бульдозер — по информации издания 015.BY, советский путепрокладчик "БАТ-М" массой 27,5 тонн — упал с грузовой платформы при повороте и повредил асфальт с бордюром.В результате происшествия никто не пострадал. Официальные комментарии не поступали.