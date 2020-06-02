Вице-президент банка Евгений Пикалов обвиняется в крупной мошеннической афере. Он и несколько его подельников из числа руководства финансового учреждения вывели из активов банка несколько миллиардов рублей.

Вологодский суд заочно арестовал второго топ-менеджера "Северного кредита". Он в организованной преступной группе смог вывести из банка миллиарды рублей. Это привело к банкротству организации.Как сообщает ГТРК "Вологда", обвиняемый Евгений Пикалов, являющийся вице-президентом банка, в настоящее время скрывается за пределами страны. По непроверенной информации он может находиться в Эстонии. Следователи подозревают, что именно Евгений Пикалов являлся лидером группировки. Его подпись стояла на фиктивных договорах по сделкам.Отметим, что 1 июня суд вынес приговор заочно экс-главе банка "Северный кредит" Алексею Железову.В конце 2017 года банк "Северный кредит" внезапно заявил о своей несостоятельности. Уже весной 2018-го его признали банкротом. Средства вкладчиков удалось вернуть, однако, обнаружилось, что миллиардные активы банка были выведены группой управляющих лиц и распределены по личным оффшорным счетам.