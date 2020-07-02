Россия начала экспорт препарата Авифавир для лечения коронавируса – лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний ХимРар.

Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса – лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".Партнеры объявили о производстве в июне первых 100 тысяч российского препарата "Авифавир". Это существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тысяч курсов лечения. Поэтому принято решение о начале экспорта."Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности", — отмечается в сообщении."Ведутся переговоры о поставках "Авифавира" в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность в приобретении "Авифавира" выражают страны СНГ и Ближнего Востока, других регионов мира", — уточнили в фонде."Авифавир" — первый зарегистрированный Минздравом препарат именно против коронавируса. Он стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество "Фавипиравир", и разработан при поддержке РФПИ на основе японского лекарства, которое изначально тестировали против тяжелых форм гриппа. Препарат от COVID-19 "Авиафир" будет бесплатным для пациентов по ОМС.РФПИ участвует и в разработке другого препарата. Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Российский фонд прямых инвестиций организуют производство лекарства на основе плазмы крови для лечения COVID-19 на четырех площадках - в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.Компании начнут выпуск препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Лекарство содержит плазму доноров, перенесших коронавирусную инфекцию,