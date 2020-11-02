Злоумышленник продал арендованный автомобиль третьим лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово г. Москвы задержали 37-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился 43-летний руководитель одного из таксопарков Москвы, который сообщил о том, что его работник, заключивший договор аренды автомобиля, перестал выходить на связь. В настоящее время местонахождение транспортного средства стоимостью около 1 миллиона рублей неизвестно.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Домодедовской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник продал автомобиль организации третьим лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18