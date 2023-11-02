В Коврове появится новая композиция владимирского скульптора Михаила Блинова Владимирский...

В Коврове появится новая композиция владимирского скульптора Михаила БлиноваВладимирский скульптор Михаил Блинов поделился видео с монтажом новой скульптурной композиции в Коврове.Там идёт установка шести созданных им фигур конструкторов, работавших на оружейных заводах города. Композиция носит название "Ковров - город оружейной славы". Её открытие состоится 4 ноября. Большая часть бронзовых инженеров уже на своих местах. "Так-то, ребята, работаем", - читается на лице мастера.