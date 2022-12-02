Из-за неисправной печки в дачном доме погибла женщина. Трагедия произошла на территории СНТ Озерки в Собинском районе 30 ноября. Сообщение о возгорании в дачном доме поступило в МЧС области

Из-за неисправной печки в дачном доме погибла женщина. Трагедия произошла на территории СНТ Озерки в Собинском районе 30 ноября. Сообщение о возгорании в дачном доме поступило в МЧС области примерно в час дня. К приезду спасателей кирпичный дом и хозпостройка полыхали на общей площади 15 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 9 человек и