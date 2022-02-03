Стоимость продукции составила более 730 000 рублей.

Суздальские полицейские возбудили уголовное дело против 47-летнего жителя Владимира, который подозревается в незаконном производстве и сбыте алкоголя.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, склад со спиртным накрыли сотрудники ФСБ.В гараже, принадлежащем горекоммерсанту, чекисты обнаружили коробки с бутылками, маркированные этикетками различных наименований. В ёмкостях находилась спиртосодержащая жидкость, не соответствующая требованиям ГОСТ.«В ходе обыска изъято более 4 000 бутылок. Общий объём содержимого которых превысил 2 800 литров. Стоимость продукции составила более 730 тысяч рублей», - уточнили в МВД.Фигурант планировал реализовать свой товар. Расследование уголовных дел продолжается.