Работа сотрудников на удаленке, похоже, мешает Apple соблюдать традиционные стандарты секретности. Сразу две утечки произошли в компании в один день.

Работа сотрудников на удаленке, похоже, мешает Apple соблюдать традиционные стандарты секретности. Сразу две утечки произошли в компании в один день.Первое: теперь мы знаем, как назовут новый бюджетный и компактный iPhone, который в прессе долгое время называли iPhone 9 или iPhone SE 2. На самом деле новинка с теми же габаритами и размером экрана, что и у iPhone 7 и 8, будет называться iPhone SE.Убедиться в этом можно, просто зайдя на сайт калифорнийской компании. Страницы с самим смартфоном там пока не появилось, зато есть вот такая - с защитным стеклом компании Belkin. Называется продукт "Belkin InvisiGlass Ultra Screen Protection for iPhone SE / 8 / 7". Поскольку "старый" iPhone SE гораздо меньше "семерки" и "восьмерки", речь явно идет о новой, пока не объявленной модели. Учитывая, что про утечку уже написали СМИ, а страница все еще доступна, похоже, что анонс "бюджетного" iPhone состоится совсем скоро. Не исключено, что уже сегодня.На это указывает и появление подробной информации о новинке в издании 9to5mac, которое ссылается на осведомленный источник. Сообщается, что устройство выйдет в трех цветах - черном, белом и красном, при этом на выбор будут доступны три объема встроенного накопителя: 64, 128 и 256 ГБ.Аппарат будет работать на самом продвинутом на сегодня процессоре Apple - A13 Bionic (такой же стоит в iPhone 11 Pro), то есть будет значительно мощнее iPhone 8. А вот слух о наличии у смартфона "старшего брата" с 5,5-дюймовым экраном - преемника iPhone 8 Plus - пока подтверждения не нашел.Вторая утечка в Apple, осуществленная самой компанией, также была обнаружена накануне. В официальном видео службы поддержки Apple нашли кадры, на которых упоминается AirTag - "умная" метка, которую компания пока не анонсировала. Ранее сообщалось, что ради выпуска продукта под этим названием "яблочной" фирме пришлось выкупать его у российской компании.