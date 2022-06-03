Главам администрацией внесены представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении.

В Александровском районе прокуратура выявила 18 несанкционированных свалок отходов производства и потребления, порубочных остатков. Они находятся в городах Карабаново и Струнино, а также в Краснопламенском, Следневском, Каринском и Андреевском сельских поселениях. Объём захламлённых территорий превышает 590 кубометров.Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, местные чиновники не приняли меры по ликвидации помоек. Главам администрацией внесены представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении.Уборка завалов находится на контроле в горпрокуратуре.