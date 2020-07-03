Причиной смерти тренера Абдулманапа Нурмагомедова стали осложнения после перенесенного им коронавируса, инфаркта и инсульта. Об этом рассказал глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов.

Причиной смерти тренера Абдулманапа Нурмагомедова стали осложнения после перенесенного им коронавируса. Об этом рассказал глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов.Кроме COVID-19 отец Хабиба Нурмагомедова перенес инфаркт и инсульт. Скорее всего, по словам Вечедова, Абдулманапа похоронят в ночь с 3 на 4 июля в родном селе Кироваул Кизилюртовского района, сообщает ТАСС.Глава Минспорта, в свою очередь, пояснил, что Нурмагомедов попал в больницу с коронавирусом, после чего его перевели в реанимацию, где он впал в кому. Тренер действительно пережил инфаркт и инсульт. Спортсмена периодически переводили на искусственное дыхание, поскольку самостоятельно с этой задачей он справлялся с трудом.Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка выразил соболезнования семье погибшего тренера. По его словам, Абдулманап Нурмагомедов был разносторонним и интеллигентным человеком, ответственным и мудрым наставником, который воспитал плеяду легендарных российских боксеров. Чайка пожелал семье погибшего в скорбный час сил и мужества.Глава Дагестана Владимир Васильев также выразил соболезнования родным и близким умершего. По его словам, Нурмагомедов был щедрым и талантливым человеком, которого будет не хватать. Васильев отметил, что тренер был гордостью всего Дагестана.К соболезнованиям присоединился и постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. По его словам, умерший был великим жителем республики. Абдулатипов отметил, сын покойного Хабиб сбережет дело и имя своего великого отца.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram обратился к наследнику умершего со следующими словами: "Твой отец был сильным человеком, настоящим мужчиной".Также свои соболезнования высказали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.О смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. О кончине тренера сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Соболезнования в адрес Хабиба Нурмагомедова также выразил президент России Владимир Путин.Нурмагомедову было 58 лет. Он являлся заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по вольной борьбе. За свою карьеру мужчина воспитал 18 чемпионов мира, в том числе тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.