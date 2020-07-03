Смартфоны Honor, на которые вместо Google Play предустановлен магазин App Gallery, заняли 8% российского рынка

Смартфоны Honor, на которые вместо Google Play предустановлен магазин App Gallery, заняли 8% российского рынка. Такие данные Вестям.Ru привела пресс-служба компании со ссылкой на исследование GfK.Наращиванию позиций устройств под брендом Honor помогло увеличение модельного ряда. С начала этого года в России вышли семь новых смартфонов с App Gallery: Honor View 30 Pro, 9C, 9A и 9S, а также флагманская серия Honor 30 Pro+, 30 и 30S.Согласно данным GfK, в первом полугодии 2020-го объемы продаж смартфонов в России выросли на 5,4% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Доля устройств Honor за первые шесть месяцев 2020-го выросла на 2% - до 25,9%. То есть каждый четвертый смартфон, проданный в России, приходился на этот бренд. Модели с App Gallery получили 8% всего рынка.Напомним, что из-за ограничительных мер, наложенных властями США, китайский производитель утратил право предустанавливать сервисы Google на новые устройства. Поэтому с прошлого года все новинки Huawei и его суббренда Honor начали обходиться не "Ассистентом", "Картами" и Google Play, а собственным мобильными сервисами (Huawei Mobile Services) - с помощницей Celia, картами TomTom и магазином AppGallery, откуда можно скачивать новые приложения."В июне 2020 г. мы провели собственное исследование среди 5000 пользователей смартфонов с AppGallery, согласно которому 90% пользователей этих смартфонов довольны совершенной покупкой, - сказал Тони Ран, президент Honor в России, Турции и странах СНГ. - 29% ответили, что абсолютно удовлетворены покупкой, поставив максимальный балл на шкале от 1 до 10". По его словам, процент возврата устройств с AppGallery в России не превышает 1-2%.Компания оценивает аудиторию AppGallery в 400 миллионов пользователей по всему миру. В развитии платформы участвуют более 1,3 миллиона разработчиков.Тем не менее, многих популярных приложений, таких как YouTube, WhatsApp или Instagram, в AppGallery не хватает. В мае Huawei выпустила "суперприложение" Petal Search, которое предлагает пользователям более удобный способ поиска и скачивания недостающих программ.