Тверской суд Москвы продлил срок задержания начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

Тверской суд Москвы продлил срок задержания начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба суда.Отмечается, что вопрос об избрании мере пресечения чиновнику будет решаться на заседании 6 июля 2020 года. Отложение рассмотрения было сделано по просьбе следователя в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов.В рамках данного дела следствие просит ареста заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 миллионов рублей у Министерства образования и науки.По версии следствия, в 2016 году руководительница коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила с подконтрольными структурами ряд договоров на оказание работ для Минобра, не собираясь на самом деле что-либо делать. При этом приемку работ осуществлял сообщник подозреваемой, трудившийся в министерстве.