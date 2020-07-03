В Марий Эл крупный пожар на пилораме закончился трагедией. В результате ЧП погиб человек.

В Марий Эл крупный пожар закончился трагедией. ЧП произошло в Килемарском районе республики. Об этом сообщает ГТРК "Марий Эл", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на региональное отделение МЧС.В ночь на 3 июля в деревне Широкундыш загорелась бытовка, находящаяся на территории пилорамы. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. Однако к моменту их прибытия пламя успело перекинуться на производственный цех. Пожарные ликвидировали возгорание и вынесли часть продукции на улицу. Огонь полностью уничтожил оба строения.Во время тушения бытовки спасатели обнаружили тело сотрудника пилорамы. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожности во время курения.