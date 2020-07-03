В Москве, на территории Товарищества Рябовской Мануфактуры в Холодильном переулке, дом 3, установили памятник курьеру. Таким образом торговые сети решили выразить благодарность сотрудникам служб доставки во время пандемии коронавируса. Это первый подобный памятник в мире.

В Москве, на территории "Товарищества Рябовской Мануфактуры" в Холодильном переулке, дом 3, установили памятник курьеру. Таким образом торговые сети решили выразить благодарность сотрудникам служб доставки во время пандемии коронавируса.Только в столице во время режима самоизоляции работало более 60 тысяч курьеров, а в целом по России востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз, передает "Россия 24".Это первый подобный памятник в мире. Инсталляция сделана из металла и бетона, на монументе нанесена надпись: "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной".