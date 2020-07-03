Производство бензина на российских НПЗ в июне на 32% по сравнению с маем - до 3,1 миллиона тонн, а продажи в России выросли на 38,5% - до 2,8 миллиона тонн, сообщило Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации с топливом в РФ.

Производство бензина на российских НПЗ в июне на 32% по сравнению с маем — до 3,1 миллиона тонн, а продажи в России выросли на 38,5% — до 2,8 миллиона тонн, сообщило Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации с топливом в РФ.Это докризисный уровень. В июне экспорт бензина снижен в 2 раза – до символических 0,2 миллиона тонн. Товарные остатки бензина в стране сохраняются на уровне 1,4 миллина тонн. Выпуск дизельного топлива в июне сохранился на уровне мая — 5,6 миллиона тонн, отгрузка выросла на 21% — до 3,1 миллиона тонн. Экспорт дизтоплива снизился на 22% — до 2,4 миллиона тонн."Ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток", — отметили в Минэнерго.2 июля цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд обновила исторический рекорд и выросла до 58,445 тысячи рублей за тонн.В пятницу, 3 июля рекорд побит, и стоимость Аи-95 на бирже впервые достигла отметки 59,602 тысячи рублей к 14:20 мск. Объемы торгов, как и прежде, маленькие — не больше 15 тысячи тонн в день.Обновила исторический максимум и биржевая цена Аи-92 — 3 июля впервые достигнут уровень 51,125 тысячи рублей за тонну."По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства", — заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.Нефтяные компании почти всё топливо в стране продают напрямую через свои сети АЗС. Цена топлива на АЗС не превышает уровень инфляции, как и было ранее утверждено соглашением правительства с крупными нефтяными компаниями.Средняя розничная цена на бензин в России, по последним данным Росстата, почти не меняется: с 22 по 28 июня за неделю стоимость бензина выросла на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,18 рубля за литр, а цена дизтоплива выросла на 3 копейки — до 47,88 рубля за литр.В во время карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%. Это привело к росту запасов на нефтебазах и к снижению производства бензинов в апреле впервые на 10%. Но выпуск топлива резко вырос на 8% в мае, как и его продажа для АЗС – на 14%, следует из данных ЦДУ ТЭК.После снятия ограничений резко выросла транспортная активность и нефтекомпании в первую очередь продают почти всё топливо через свои АЗС, напрямую, минуя биржу.Топливо на бирже покупают небольшие сети АЗС: до марта — до кризиса и карантина — частные АЗС отгружали только около 20% всего топлива в стране, а сейчас ещё меньше. На бирже покупают топливо и небольшие компании для собственного потребления. Поскольку объемы торгов маленькие - заключается 100-200 договоров в день — то на биржевую цену может легко влиять крупный продавец, или несколько мелких. Ранее правительство разрешило российским нефтекомпаниям меньше поставлять топлива на продажу через биржу.