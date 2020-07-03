Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с 40 миллионами рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта в отношении министерства образования и науки РФ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с 40 миллионами рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта в отношении министерства образования и науки РФ.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, полиция установила, что в 2016 году руководительница коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила с подконтрольными структурами ряд договоров на оказание работ для Минобра, не собираясь на самом деле что-либо делать.При этом приемку работ осуществлял сообщник подозреваемой, трудившийся в министерстве.В итоге, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" и в квартирах и офисах подозреваемых, которые были задержаны, проведено более 30 обысков.Информированный источник сообщил агентству, что речь идёт о статс-секретаре — заместителе министра науки и высшего образования Марине Лукашевич.