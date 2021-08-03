В полицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин предлагает к продаже предмет, схожий с орденом...

Полицейские ОМВД России по району Арбат совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт государственной награды СССР.В полицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин предлагает к продаже предмет, схожий с орденом.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника на улице Арбат. Им оказался 51-летний москвич. У подозреваемого был изъят орден «Знак Почета». Проведенное исследование показало, что изъятый предмет является подлинной государственной наградой СССР. Как пояснил задержанный, орден он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60