Сегодня в Киржачском районе бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение. Там шквалистый ветер оборвал линии электропередач, оставил без света более пяти тысяч жителей.

Сегодня в Киржачском районе бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение. Там шквалистый ветер оборвал линии электропередач, оставил без света более пяти тысяч жителей.Марина Мошкова, заместитель главы администрации города Киржач по вопросам ЖКХ:- В части освобождения дорог мы планируем уложиться до сегодняшнего вечера - 3 августа, восстановить электричество - я не могу говорить за электриков, у них есть сутки на восстановление. Надеемся, что они восстановят. На помощь электрикам не только города, ураган прошёл и в сельских поселениях, приехали бригады из Кольчугино, Александрова на ликвидацию аварии.Сейчас на территории района работают 10 бригад "Владимирэнерго", введён режим повышенной готовности. Полностью восстановить энергоснабжение энергетики обещают к 23 часам. Но работы продолжатся и завтра. Очень много поваленных деревьев. Они и стали причиной обрывов проводов. Лежат не только на дорогах, но и домах, ветер снёс даже бетонные столбы. Не обошлось без сорванных крыш и побитых автомобилей. Так, Киржачские спасатели выезжали для освобождения трассы Покров-Киржач.У нескольких домов был поврежден газопровод. Свой комментарий дал Илья Букалов, глава администрации Киржачского района.