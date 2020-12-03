В 45 школах региона отдельные классы переведены на карантин и на обучение с использованием дистанционных технологий.

В зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации учредителями и администрацией образовательных организаций принимаются решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на карантин или введению каникул. На 2 декабря во Владимирской области на карантин по ОРВИ закрыта одна школа.В 45 школах региона отдельные классы переведены на карантин и на обучение с использованием дистанционных технологий. В трёх школах в связи с болезнью педагогов объявлены внеплановые каникулы. В то же время открылись 2 общеобразовательные организации. Приступили к работе 7 школ, ранее частично закрытых на карантин по коронавирусной инфекции. Возобновили работу 3 детских сада и 16 ранее закрытых на карантин групп.Из 430 муниципальных дошкольных образовательных организаций в настоящее время полностью закрыты на карантин по ОРВИ 3 детсада, и частично (отдельными группами) – 27 дошкольных учреждений, в том числе 14 – на карантин по коронавирусной инфекции, 13 – на карантин по ОРВИ. В настоящее время 104 школы области частично используют технологии электронного и дистанционного обучения