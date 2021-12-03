Злоумышленник предлагал гражданам услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальным дизайн-проектам, но свои обязательства в дальнейшем не исполнял...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении более двух миллионов рублей у граждан путем мошенничества.Предварительно установлено, что злоумышленник предлагал жителям столицы свои услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальным дизайн-проектам. Четыре клиента, согласившись на условия, заключили договор и внесли предоплату в размере 70%. Однако по истечении времени оплаченный товар так и не был изготовлен и установлен, а мужчина перестал выходить на связь. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 2,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве в 20 микрорайоне подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.Сотрудниками проведен обыск в жилище фигуранта. Обнаружены и изъяты банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которые в настоящее время объединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31