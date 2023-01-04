В знаменитом владимирском доме-долгострое нет тепла и электричества. Продолжение истории дома на...

В знаменитом владимирском доме-долгострое нет тепла и электричества.Продолжение истории дома на улице 1-ой Пионерской, 82 в областном центре. Помог сдвинуть дело с мертвой точки - депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин.Дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2020 году. Но срок сдачи неоднократно переносился. Последний раз на август 2022-го. Люди боялись, что останутся без квартир. В начале ноября дольщики обратились к депутату Государственной Думы от Владимирской области Алексею Говырину. Через месяц здание ввели в эксплуатацию. Дом поставлен на кадастровый учет. Благодаря помощи депутата, областных структур, мэрии и принципиальной позиции прокуратуры накануне Нового года 80 собственников жилья получили ключи от своих квартир. Но о новоселье думать рано. Возникли новые проблемы - у жителей нет доступа в подъезд и к подземному гаражу. В квартирах нет тепла и света. Отягчающим ситуацию обстоятельством можно считать возможное банкротство застройщика - компании "Стройком". Рассмотрение дела о банкротстве пройдет 26 января. Дольщики надеются, что губернатор, городская администрация и депутат Госдумы Алексей Говырин продолжат держать ситуацию с домом на контроле и им удастся решить все проблемы.Татьяна и Владимир, члены инициативной группы дольщиков:- Говырин нам помог с вводом дома. Вопрос решен. Поставлен дом на кадастр, пока мы по ресурсам не обращались, но хотим после новогодних праздников этот вопрос все таки довести до конца, потому что дом стоит, он уже готов, ключи у нас есть.- Мы хотим делать ремонт. Заселяться.