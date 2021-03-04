«Стезями Александра Невского» можно пройти по святым местам, связанным с личностью этого благоверного князя и государственного деятеля.

«Стезями Александра Невского» можно пройти по святым местам, связанным с личностью этого благоверного князя и государственного деятеля.Однодневный маршрут включает посещение во Владимире Успенского кафедрального собора, где захоронены предки великого князя, а сам Александр Невский был посажен на великокняжеский престол, Княгинина Успенского монастыря – место упокоения близких Александра Невского: его жены княгини Александры, дочери Евдокии и бабушки – преподобной Марфы Владимирской, Богородице-Рождественского монастыря, в котором около 460 лет хранились мощи святого. Кроме того, туристам предложат побывать в Свято-Троицком храме села Ворша Собинского района, где хранится чудотворный образ Александра Невского, сообщили в комитете по туризму администрации Владимирской области.«В связи с теми событиями, которые настигли нас в прошлом году, люди стали больше обращаться к святыням, интерес к ним растёт, тем более через такие личности, как Александр Невский», – отметила заместитель руководителя Паломнической службы Владимирской епархии Мария Федотова.Напомним, в этом году широко отмечается 800-летие героического князя Невского