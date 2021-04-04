Работающие граждане могут уточнить сведения - с использованием Личного кабинета.

Личный кабинет.Работающие граждане могут уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и информацию о сумме назначенного им пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам - с использованием Личного кабинета получателя услуг lk.fss.ru, либо в мобильном приложении «Социальный навигатор». Для входа в Личный кабинет на сайте ФСС используются те же логин и пароль, что и для входа на портал госуслуг.Выплата пособий застрахованным гражданам.Выплата застрахованным гражданам пособий по обязательному социальному страхованию проводится напрямую из Фонда социального страхования. Пособие по беременности и родам, пособие по временной нетрудоспособности, единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка выплачиваются работникам в течение 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ с момента поступления сведений от работодателя в ФСС (при условии правильно оформленных бухгалтерией предприятия и переданных в срок документов).Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:- первичная выплата производится в течение 10 календарных дней с момента поступления сведений от работодателя в ФСС;- последующие выплаты - в период с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.Подробности на .Фото Телеграм-канала ФСС_info.