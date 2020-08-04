Лось покинул место происшествия. Животное скрылось в лесу, его состояние неизвестно.

Сегодня на дороге Киржач - Покров водитель «ВАЗа» столкнулся с лосем. ДТП произошло в 10 утра.Водитель оказался зажатым в машине, ему потребовалась деблокировка. Сотрудники МЧС Киржачского района помогли мужчине выбраться из авто и передали врачам. У водителя - закрытая черепно-мозговая травма. В салоне также находился пассажир, он не пострадал. Ранено ли животное - неизвестно, после столкновения лось скрылся в лесу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека, 1 единица техники.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области