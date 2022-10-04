Установлено, что в ночное время в помещение пункта выдачи проник неизвестный и похитил заказы клиентов...

Полицейские ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали подозреваемого в краже товара интернет-магазина.Установлено, что в ночное время в помещение пункта выдачи проник неизвестный и похитил заказы клиентов. Утром владелец помещения обнаружил вскрытую дверь и пропавшие коробки с товаром и обратился в полицию. Материальный ущерб составил около 30 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска района Соколиной горы задержали подозреваемого на улице Буракова. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73