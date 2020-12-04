Завод посетили глава Владимира Андрей Шохин и депутат Госдумы Игорь Игошин.

Во Владимире завершен первый этап модернизации научно-производственного комплекса "Автоприбор". Завод посетили глава Владимира Андрей Шохин и депутат Госдумы Игорь Игошин.Андрей Шохин, глава города г. Владимира:- Я думаю, что люди, работающие на этом заводе, они видят свои перспективы, несмотря на то, что время сейчас достаточно тяжелое, они не унываюют и смотрят с перспективой в будущее:Сейчас завод развивает производство комплектующих для автомобильной индустрии. Модернизация предприятия идёт с 2018 года. Новое оборудование позволяет повысить качество продукции . За два года инвестиции в проект составили порядка двух млрд рублей. Сегодня "Автоприбор" выпускает более 500 видов изделий. Его клиентами уже стали ГАЗ, УАЗ, Volkswagen, Nissan и другие. Андрей Шохин и Игорь Игошин отметили значимость предприятия для региона. Депутат Госдумы пообещал поддерживать заводчан на федеральном уровне.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Более двух млрд рублей инвестиций, более млрд рублей - свои инвестиции, деньги инвесторов, основных акционеров. Остальное - лизинг оборудования. Причём, что важно, мы подробно сегодня расспросили, текущая экономическая рентабельность, те заказы, которые предприятие возобновило, восстановило, позволяет окупать лизинг и платить реальные зарплаты людям.