Чемпионат Испании по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в июне. Команды приступают к тренировкам на текущей неделе.

Чемпионат Испании по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в июне. Команды приступают к тренировкам на текущей неделе.Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что матчи могут начаться уже июне. Предполагается, что сезон будет доигран летом. Как сообщает РИА Новости, глава Ла Лиги считает что возобновление чемпионата станет признаком возвращения Испании к нормальной жизни.Чемпионат Испании был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса. В Ла Лиге сыграно 27 туров из 38.