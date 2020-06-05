Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями.

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.Адвокат обвиняемого Георгий Антонов, сообщил, что Повалко, которому грозит до 10 лет лишения свободы, себя виновным не считает.Ранее сообщалось, что следствие вышло с ходатайством о домашнем аресте для руководителя РВК.