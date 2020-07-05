Хронические боли в пояснице чаще всего объясняются неправильной позой во время сна. Мало того, что человек не отдыхает, лечение его заболевания становится малорезультативным, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.

Хронические боли в пояснице чаще всего объясняются неправильной позой во время сна. Мало того, что человек не отдыхает, лечение его заболевания становится малорезультативным, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.От привычки засыпать на боку надо избавляться, подчеркнул реабилитолог, ведь так в такой позе позвоночник сильно искривляется, давление на межпозвоночные диски возрастает, постепенно появляются грыжи. Мышцы не расслабляются.Не менее вредно спать на животе, когда смещаются шея и голова Лю порекомендовал на время отдыха на спине подкладывать подушку не только под голову (на ней должна лежать и шея), но и под колени, чтобы позвоночник был прямой горизонтальной линией, мышцы расслабились. Тогда и сон будет полноценным.Лю также добавил, что нужно постараться развить у себя мышечную привычку спать в правильной позе. Тогда во время сна, даже пошевелившись, человек будет ложиться правильно.