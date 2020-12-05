33-летний житель Московской области продавал предметы, похожие на морские кортики...

Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном сбыте морских кортиков.В результате отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве на улице Академика Павлова задержали 33-летнего жителя Московской области, который продавал предметы, похожие на морские кортики.Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются боевым холодным оружием колюще-режущего действия.Дознанием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93