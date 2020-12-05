В семье Виктории Пучежской на главный праздник в году готовят "Наполеон".

На Новый Год у каждой семьи есть свои традиции, чем удивить гостей за праздничным столом. В семье Виктории Пучежской на главный праздник в году готовят "Наполеон". Екатерина Таманова побывала у нее в гостях.Виктория Пучежская:- На ней моя бабушка после войны и с тремя своими детьми, моей мамой, тетей и дядей.Семейный альбом с фотографиями переносит Викторию в детство. За большой праздничный стол обязательно с тортом. Даже в те непросты времена , когда продукты были в дефиците, бабушка пекла "Наполеон". Это она научила Викторию готовить, уже с 4-х лет девочка помогала на кухне и училась кулинарным хитростям. Когда выросла, стала записывать рецепты, один из них тот самый фирменный торт.Виктория Пучежская:-Они всех внуков привечали все мы были около них, всем они помогали всех они ласкали и всех кормили вкусно.По фирменному рецепту "Наполеон" в семье Виктории готовят более 50 лет. В свой торт Виктория кладет меньше сахара и масла. Вместе с рецептом в семье передают и принадлежности для выпечки: скалку и специальные противни.Виктория Пучежская:- Кто то вот сделал сам такие листы в нашей семье, кто я даже не знаю. Бабушка ими пользовалась теперь они мне достались по наследству. Они очень оптимизируют процесс, коржи получаются очень ровненькие.Если коржи делать под размер противней, то торт получится весом более 5 килограммов. Такой готовили в детстве , рассказывает хозяйка. Сейчас для семьи она готовит намного меньшие, но даже небольшой "Наполеон" занимает много времени , только на выпечку коржей нужно около двух часов. А еще тесто, крем и украшения.Виктория Пучежская:- Когда был день свадьбы моей дочери, на свадьбу принято красивые торты делать. Моя дочь сказала , нет мама испеки пожалуйста свой наполеон. Но он же не такой красивый, там цветы. Нет я куплю, там украшу какие-то цветы сахарные , потом снимем и будем кушать твой "Наполеон".Собирают торт просто - коржи и слой крема. Сделан он из простых продуктов : яйца, молоко , сахар. Украшают торт посыпкой из коржей. В этом Виктории помогает дочь, хотя она уже взрослая, мамин торт до сих пор ассоциируется с праздником.Екатерина Пучежская:- С днем рождения, с новым годом обязательно именно с праздником. Вот я даже вспоминаю, когда я приезжала на первом курсе домой и был "Наполеон". Я тогда старалась придерживаться, каких-то диет. Все мама я не ем сладкое не готовь "Наполеон" вообще не в коем случае. а потом , когда открывала холодильник и видела его и мне все равно, как-то тревожно было и я не удерживалась съедала его и мне так хорошо становилось.Но главный секрет - это хорошее настроение. И любовь. Тогда любой торт , не только Наполеон, станет украшением стола.Екатерина Таманова, Анастасия Сахарова "Вести Владимир".