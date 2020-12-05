В семье Виктории Пучежской на главный праздник в году готовят "Наполеон".
На Новый Год у каждой семьи есть свои традиции, чем удивить гостей за праздничным столом. В семье Виктории Пучежской на главный праздник в году готовят "Наполеон". Екатерина Таманова побывала у нее в гостях.
Виктория Пучежская:
- На ней моя бабушка после войны и с тремя своими детьми, моей мамой, тетей и дядей.
Семейный альбом с фотографиями переносит Викторию в детство. За большой праздничный стол обязательно с тортом. Даже в те непросты времена , когда продукты были в дефиците, бабушка пекла "Наполеон". Это она научила Викторию готовить, уже с 4-х лет девочка помогала на кухне и училась кулинарным хитростям. Когда выросла, стала записывать рецепты, один из них тот самый фирменный торт.
Виктория Пучежская:
-Они всех внуков привечали все мы были около них, всем они помогали всех они ласкали и всех кормили вкусно.
По фирменному рецепту "Наполеон" в семье Виктории готовят более 50 лет. В свой торт Виктория кладет меньше сахара и масла. Вместе с рецептом в семье передают и принадлежности для выпечки: скалку и специальные противни.
Виктория Пучежская:
- Кто то вот сделал сам такие листы в нашей семье, кто я даже не знаю. Бабушка ими пользовалась теперь они мне достались по наследству. Они очень оптимизируют процесс, коржи получаются очень ровненькие.
Если коржи делать под размер противней, то торт получится весом более 5 килограммов. Такой готовили в детстве , рассказывает хозяйка. Сейчас для семьи она готовит намного меньшие, но даже небольшой "Наполеон" занимает много времени , только на выпечку коржей нужно около двух часов. А еще тесто, крем и украшения.
Виктория Пучежская:
- Когда был день свадьбы моей дочери, на свадьбу принято красивые торты делать. Моя дочь сказала , нет мама испеки пожалуйста свой наполеон. Но он же не такой красивый, там цветы. Нет я куплю, там украшу какие-то цветы сахарные , потом снимем и будем кушать твой "Наполеон".
Собирают торт просто - коржи и слой крема. Сделан он из простых продуктов : яйца, молоко , сахар. Украшают торт посыпкой из коржей. В этом Виктории помогает дочь, хотя она уже взрослая, мамин торт до сих пор ассоциируется с праздником.
Екатерина Пучежская:
- С днем рождения, с новым годом обязательно именно с праздником. Вот я даже вспоминаю, когда я приезжала на первом курсе домой и был "Наполеон". Я тогда старалась придерживаться, каких-то диет. Все мама я не ем сладкое не готовь "Наполеон" вообще не в коем случае. а потом , когда открывала холодильник и видела его и мне все равно, как-то тревожно было и я не удерживалась съедала его и мне так хорошо становилось.
Но главный секрет - это хорошее настроение. И любовь. Тогда любой торт , не только Наполеон, станет украшением стола.
Екатерина Таманова, Анастасия Сахарова "Вести Владимир".