Пермские дайверы установили на палубе затонувшего парохода новогоднюю ёлку. Судно «Вера Фигнер» было построено в Муроме в 1904 году на заводе Валенкова.

Пермские дайверы установили на палубе затонувшего парохода новогоднюю ёлку. Судно «Вера Фигнер» было построено в Муроме в 1904 году на заводе Валенкова.Это видео выложил один из дайверов Артём Казин на своей странице Вконтакте. Водолазы встретились с блокадницей Людмилой Трубниковой, которую девочкой вывезли из Ленинграда на этом судне. Так и появилась идея экспедиции.Колёсный пароход затонул на реке Сылва в Пермской области в шестидесятых годах. И обнаружен он был лишь осенью прошлого года. Новогоднюю ёлку в полиэтилене опустили на глубину 18-ть метров. Украшения для нее дайверам подарила ветеран Людмила Трубникова.