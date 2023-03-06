Во Владимирской области присвоено пи продано в частные руки незаконно построенное здание. Решением...

Во Владимирской области присвоено пи продано в частные руки незаконно построенное здание.Решением Арбитражного суда Владимирской области ФМС «Фонд развития города Коврова» отказано в удовлетворении иска о признании права собственности на объект незавершенного строительства.Судом установлено, что земельный участок для строительства магазина юридическому лицу предоставлен не был, договор аренды не заключался. Разрешение на строительство объекта – магазина, расположенного на указанном земельном участке, не выдавалось. Впоследствии Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области указанный объект незавершенного строительства принят на учет как бесхозяйное недвижимое имущество.По истечении года с момента постановки на учет администрация города Коврова в соответствии с требованиями федерального законодательства инициировала проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на указанный объект. Вместе с тем, при подготовке документов орган местного самоуправления выявил, что право собственности на незавершенное строительством здание уже зарегистрировано за некоммерческой организацией – Фондом местных сообществ «Фонд развития города Коврова».Дело в том, что участники преступной схемы, действующие от имени Фонда, представили в управление Росреестра по Владимирской области поддельную копию письменного согласия управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова на государственную регистрацию здания, что и послужило основанием для регистрации права. Впоследствии Фонд продал неправомерно приобретенное здание физическому лицу более чем за 12 млн. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Материалы проверки направлены прокуратурой в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".Фото https://www.pxfuel.com/en