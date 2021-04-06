Выяснилось, что подозреваемый разместил муляж на обслуживаемой территории и инсценировал его обнаружение, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали 30-летнего приезжего по подозрению в заведомо ложном доносе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на территории школы охранником обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При осмотре саперной группой данного предмета установлено, что он не представляет опасности для окружающих и является муляжом.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено, что охранник учебного заведения ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что данный муляж он заранее приобрел в сети Интернет, разместил на обслуживаемой территории и инсценировал его обнаружение, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18