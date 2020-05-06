Идею введения масочного режима в общественных местах 5 мая обсуждали руководители регионов России на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом COVID-19. Селекторное совещание провел Сергей Собянин.

Идею введения масочного режима в общественных местах 5 мая обсуждали руководители регионов России на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом COVID-19. Селекторное совещание провел Сергей Собянин. О том, что столичные предприятия увеличивают производство материалов, из которых изготавливают средства индивидуальной защиты, мэр Москвы рассказал уже на заводе, где делают ткань для масок и спецкостюмов.Шум — как на заводе, стерильность — как в больнице. Катушки, огромные и поменьше, крутятся здесь 24 часа в сутки — из-под них километрами выходит материал, без которого просто невозможна работа инфекционных клиник. Ткань кажется полупрозрачной, но это из нее делают медицинские маски и защитные костюмы для врачей."На самом деле это пирог, состоящий из пятисот волокон в толщину. Эти волокна скреплены между собой в виде сита. И если вы, например, прольете на него воду, то он будет держать водяной столб высотой до метра", — поясняет председатель совета директоров компании-производителя Валерий Андосов.С началом пандемии коронавируса предприятию пришлось полностью изменить схему работы."Позволили поставлять в месяц объем материала на 68 миллионов масок. Московские предприятия производят около миллиона в сутки масок, остальные материалы идут на другие предприятия и поставляются в другие регионы", — рассказал подробности логистики м эр Москвы Сергей Собянин.В России таких предприятий четыре: помимо Московской области ткань для масок, бахил и одноразовых костюмов делают два завода в Татарстане и один в Туле. И все сейчас работают круглосуточно, без выходных. Вместе они производят по сто тонн столь нужного материала в сутки."У нас сейчас важнейшая задача, помимо масок, — делится министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. — Я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Но сегодня важны костюмы для инфекционистов".Уже в мае только подмосковный завод увеличит объемы выпуска ткани в три раза. Компании-партнеры смогут производить еще больше масок и одноразовых костюмов.Ткань для производства защитных средств отсюда получают 150 российских предприятий. Едва со склада увозят одну партию продукции, как из производственных цехов тут же привозят новую. В медицине это сейчас самый востребованный материал.А ведь еще недавно главной продукцией этого подмосковного завода были материалы для средств гигиены, например, для детских подгузников. Теперь все станки работают на медицину."По приоритетности — медицина, защита врачей и жителей нашей страны выглядят веским основанием для этого шага", — комментирует перепрофилирование производства замгендиректора по развитию компании-производителя Дмитрий Варшавер.В этом месяце откроется и новая линия производства масок в Брянске. Она позволит увеличить их суточный выпуск до десяти миллионов штук.