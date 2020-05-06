Отключение отопления в Москве начнется 7 мая и продлится три дня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Предстоит отключить более 70 тысяч зданий, среди которых около 33 тысяч жилых домов.

Отключение отопления в Москве начнется 7 мая и продлится три дня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он пояснил, что решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Таким образом, в среду можно приступить к переводу системы теплоснабжения на летний режим.Как сообщает "Интерфакс", предстоит отключить более 70 тысяч зданий, среди которых около 33 тысяч жилых домов. Отключать отопление будут поэтапно: сначала батареи станут холодными на промышленных и административных объектах, потом в домах, школах, садах и больницах.