Злоумышленник поджег автомобиль марки «Вольво», после чего скрылся. Однако пламя быстро перекинулось на припаркованную рядом машину...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 42-летнего приезжего, подозреваемого в умышленном повреждении двух автомобилей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возгорании двух автомобилей, припаркованных на Шипиловской улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб.Прибывшими на место происшествия стражами порядка было установлено, что неизвестный поджег автомобиль марки «Вольво», после чего скрылся. Однако пламя быстро перекинулось на припаркованный рядом автомобиль марки «Тойота». В результате действий злоумышленника оба автомобиля выгорели полностью. Сумма ущерба устанавливается.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22