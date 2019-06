Влиятельное спортивное издание The Ring ведет собственную классификацию боксеров-профессионалов параллельно с ведущими международными организациями, которые проводят чемпионские бои. Журнал обновил рейтинги боксерских дивизионов. В тяжелом весе фаворит – британец Тайсон Фьюри.

Влиятельное спортивное издание The Ring ведет собственную классификацию боксеров-профессионалов параллельно с ведущими международными организациями, которые проводят чемпионские бои. Журнал обновил рейтинги боксерских дивизионов. В тяжелом весе фаворит – британец Тайсон Фьюри.Фьюри стал новым лидером рейтинг-листа The Ring в супертяжелой категории, опередив своего недавнего соперника по ничейному бою – американца Деонтея Уайлдера, который владеет титулом чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC).Уайлдер стоит в этом списке вторым, а третьим стал американец мексиканского происхождения Энди Руиз, который на днях отобрал четыре чемпионских пояса у британца Энтони Джошуа, отправив того в нокаут.Джошуа, который передал Руизу титулы WBA, IBF, WBO и IBO, занимает 4-е место в списке. На пятом другой британец – Диллиан Уайт, шестой – кубинец Луис Ортис, который вскоре встретится с Уайлдером. Россиянин Александр Поветкин на 7-й строчке.В десятку лучших тяжеловесов мира вошли также Джозеф Паркер (Новая Зеландия), ни разу не проигравший пока Адам Ковнацки (США) и болгарин Кубрат Пулев. Интересно, что пока в рейтинг-листе The Ring нет украинца Александра Усика, который выиграл титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и перешел в супертяжелый, где, правда, пока не провел ни боя.