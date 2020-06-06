Эксперты Роскачества проверили популярные марки колбасы, а именно – сервелата. Тестам подверглись пять марок разной ценовой категории. В некоторых из них специалисты не нашли ингредиентов, которые обязательно должны входить в состав этого вида колбасы.

Эксперты Роскачества проверили популярные марки колбасы, а именно – сервелата. Тестам подверглись пять марок разной ценовой категории. В некоторых из них специалисты не нашли ингредиентов, которые обязательно должны входить в состав этого вида колбасы.Проверку проходил сервелат марок "Ближние горки", "Папа может", "Ремит", "Клинский" и "Владимирский стандарт". Хорошая новость в том, что вся эта продукция безопасна для потребителя. Как рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева, в них нет нарушений по микробиологическим показателям. Однако в некоторых колбасах были обнаружены неожиданные добавки: антибиотики и ДНК лошади, при том, что в идеале сервелат должен делаться из говядины. В ряде образцов обнаружилась ДНК курицы, не заявленной в составе.Как же выбрать колбасу в магазине? Во-первых, нужно обратить внимание на цвет: сервелат не может быть светлым и нежно-розовым. Говядина, которой в составе должно быть не меньше 25 процентов, дает более темный цвет. Светлая колбаса, скорее всего, сделана из свинины.При производстве сервелата должна использоваться грудинка, а это не абсолютно белый жир. Его кусочки должны быть достаточно крупными – до 4 миллиметров.Эксперты полагают, что в сервелате стоимостью менее 500 рублей за килограмм говядины нет. Сервелат с правильным составом стоит от 800 до 1000 рублей. Но не всегда цена гарантирует качество: обратите внимание на температуру хранения сервелата. Норма – от нуля до 10 градусов Цельсия.Стоит обратить внимание и на упаковку: она должна быть сухой. Если на ней присутствуют капельки влаги, это признак нарушения технологии производства или неправильного хранения. Покупать такую колбасу опасно.В состав сервелата, согласно ГОСТу, должны входить 6-7 ингредиентов, как то: грудинка свиная, говядина, свинина, нитритно-посолочная смесь. Первым на этикетке обычно указывается ингредиент, которого в продукте больше всего. Кроме того, должно быть указано, какой категории мясо использовано при производстве (лучше всего – категория А, в таком сырье содержится не менее 80 процентов мышечной ткани).Если говорить о жире, то его в составе сервелата должно быть 47 процентов. Как выяснилось, в проверенных Роскачеством образцах жира намного меньше – от 20 до 30 процентов, и только в колбасе марки "Ремит" – 40.При выборе колбасы в нарезке лучше отдать предпочтение заводской упаковке, нежели магазинной. Нарезка в магазинной упаковке (если только колбасу не нарезали при вас) может быть несвежей.На телеканале "Россия 1" по субботам выходит программа "Тест". В ней эксперты Роскачества еженедельно тестируют продукцию, представленную на отечественном рынке.Ранее специалисты на основе проведенных исследований составили списки самых безопасных и самых опасных для человека продуктов. Их можно изучить на сайте Роскачества. Сервелат занял третью строчку в рейтинге небезопасной пищи.