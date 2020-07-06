Паника началась из-за сообщения о заложенной бомбе

Утром 6 июля во Владимирской области открылись торговые центры, но ЦУМ «Валентина» практически сразу же пришлось закрывать и эвакуировать из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.Около 10.00 здание оцепили силовые структуры, эвакуировали всех работников и посетителей и провели проверку, по итогам которой стало ясно, что нет никакой угрозы взрыва. Как это часто в последнее время бывает, паника началась из-за сообщения о заложенной бомбе, пришедшего на почту администрации ЦУМа.К 12.00 со здания сняли оцепление, силовики разъехались, а торговый центр продолжил работу в привычном режиме.