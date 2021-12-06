В результате ДТП пострадали водитель автобуса и семь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Сегодня, 6 декабря, в районе 12.00 на улице Гагарина в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского рейсового автобуса «ПАЗ» и автомобиля спецтехники (мусоровоз).По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ», житель города Коврова, не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю «мусоровоз». В результате ДТП водитель и семь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.Информация уточняется.