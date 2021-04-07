При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля на территории Владимирской области прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.