По данным на 10 утра 7 мая индекс самоизоляции в Москве составил 2,9 (на улицах много людей), и значит, все меньше горожан придерживаются требований оставаться дома.

По данным на 10 утра 7 мая индекс самоизоляции в Москве составил 2,9 (на улицах много людей), и значит, все меньше горожан придерживаются требований оставаться дома.Индекс рассчитывается компанией "Яндекс" по шкале, где 0 — это самый низкий уровень самоизоляции, а 5 — самый высокий уровень изоляции (на улицах никого нет).Наличие большого количества людей на улицах наблюдается и в некоторых подмосковных городах. Так, наименьшие значения к этому часу зафиксированы в Ногинске (2,5), Ступино (2,5) и Солнечногорске (2,6).Не исключено, что покинуть квартиры людей провоцирует хорошая погода. Сегодня в Москве ожидается плюс 19-21 градус, а в Подмосковье — 17-22 градуса тепла. Будет облачно, но с прояснениями. Интенсивность осадков значительно снизится, лишь во второй половине дня возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.В день Победы 9 мая облаков над столицей тоже не будет — их специально разгонят для обеспечения безопасных полетов во время проведения авиационного парада. Кроме того, ясное небо позволит обеспечить качественную видеотрансляцию мероприятия, ведь все общественные места в Москве будут по-прежнему закрыты для обеспечения режима самоизоляции.Ограничительные меры в Москве и во многих других российских регионах были введены властями для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.