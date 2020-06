Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о маленьких зеленых человечках, якобы отправленных Путиным аннексировать Крым. По словам сенатора, США за последние 20 лет совершили слишком много правонарушений в разных странах, чтобы учить Россию международному праву.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о "маленьких зеленых человечках", якобы отправленных Путиным аннексировать Крым. Экс-посол упомянул об этом в ретвите видео, запечатлевшего, как группа вооруженных мужчин в экипировке спецназа и без всяких опознавательных знаков преграждает протестующим в Вашингтоне дорогу к Белому дому.Completely unmarked officers in riot gear holding protesters blocks away from the White House. No badges. No insignias. No name tags. Nothing. Refused to tell us who they’re with. #DCprotest #DCprotests pic.twitter.com/c4lFFCsX48— Ben Davis (@bdaviskc) June 4, 2020Этих неизвестных людей Макфол и сравнил с "маленькими зелеными человечками" в Крыму, заявив: "Мы так не делаем"."Верно, — написал в ответ в "Твиттере" Пушков. — Вы оккупируете целые страны, как в Ираке; разрушаете другие, вызывая хаос и рынки рабов, как в Ливии; приносите нестабильность в регионы, порождая террористов, таких как ИГ (запрещена в России); поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России? Абсурд".В ходе завязавшейся дискуссии Пушков в ответ на слова Макфола о том, что тот "все время критикует свое правительство за неправильные действия" пояснил, что дело не в критике. По его словам, критика ничего не изменила в актах агрессии США в Ираке и Ливии."Проблема в том, что США за последние 20 лет совершили слишком много правонарушений в разных странах, чтобы учить Россию международному праву. Соблюдайте его сами — и только тогда сможете учить других", — написал российский сенатор.The issue is not criticism — criticism did not change a thing in US aggressions in Iraq and Libya. The problem is that the USA did too many wrongs to a number of countries in the last 20 years to teach Russia international law. Abide to it — and only then can you teach others. https://t.co/VNcjHYjruS— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2020